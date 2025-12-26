В Україні дозволили продаж ліків на АЗС: подробиці рішення

Ліки

Уряд розпочав масштабну реформу фармацевтичного ринку, спрямовану на зниження цін і забезпечення доступності медикаментів навіть у найскладніших умовах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Одне з найреволюційніших рішень — дозвіл на роздрібну торгівлю безрецептурними ліками у приміщеннях автозаправних станцій (АЗС). Це зроблено для того, щоб українці мали доступ до необхідних препаратів навіть тоді, коли звичайні аптеки зачинені або не працюють через відсутність електроенергії, адже АЗС зазвичай забезпечені генераторами.

Продавати ліки на заправках дозволять за таких умов:

наявність відповідної ліцензії;

облаштування окремої зони для зберігання ліків;

контроль якості, забезпечений уповноваженим фармацевтом.

Також дозволено торгівлю через вендингові автомати, якщо дотримано всіх вимог щодо зберігання.

Уряд також врегулював цінову політику в аптеках, які працюють на території державних і комунальних медзакладів. Відтепер вони зобов’язані реалізовувати серед препаратів з однаковою активною речовиною лише ліки з трьома найнижчими цінами, які визначені в Національному каталозі.

Це має прибрати практику, коли пацієнтам у лікарнях нав’язують дорогі імпортні аналоги замість доступних препаратів, та гарантувати прозорість цін.

Хто тепер продаватиме ліки в селах

Щоб подолати дефіцит кадрів у сільській місцевості та на прифронтових територіях, Кабмін спростив вимоги до персоналу. Тепер відпускати ліки в аптеках (без права їх виготовлення) зможуть фахівці з освітою «Медсестринство» (фаховий молодший бакалавр), які пройшли курси за профілем «Фармація».

Це дозволить аптекам у невеликих громадах працювати стабільно, не закриваючись через брак дипломованих провізорів.

Ще одна важлива зміна стосується взаємин між виробниками та аптеками. Уряд заборонив нав’язувати маркетингові послуги як обов’язкову умову співпраці. Відтепер просування ліків має бути винятково добровільним і прозорим.

Запуск Національного каталогу цін унеможливлює використання маркетингу для прихованого підвищення вартості пігулок. Це створить рівні умови для виробників, зокрема українських, і дозволить просувати доступніші за ціною ліки, які раніше «ховали» на полицях.

