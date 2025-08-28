В Україні дозволили виїзд чоловікам 18-22 років: яка ситуація на кордоні

Кордон / © ТСН

Норма про дозвіл на виїзд з України чоловікам від 18 до 22 років запрацювала. Прикордонники мають перших бажаючих перетнути кордон.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як наголосив Демченко, зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці від 18 до 22 років, вони опубліковані в «Урядовому кур’єрі», вони набрали чинності, і прикордонники їх вже почали застосовувати на кордоні від сьогодні.

«Зміни, які стосуються жінок депутаток, ми очікуємо на оприлюднення цих змін, на набрання чинності. І, звісно, коли це станеться, прикордонники також забезпечать можливість перетину кордону цієї категорії громадян України відповідно до тих умов, які будуть вписані в правила перетину кордону громадянами України», — пояснив він.

Повертаючись до чоловіків, акцентував Демченко, прикордонники вже фіксують перших охочих перетнути кордон. Хтось навіть вже встиг оформитися в пунктах пропуску і виїхати за межі України.

Демченко нагадав, що це стосується чоловіків у віці від 18 років до 22 років включно.

Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перетин кордону 18–22-річними. Так, від завтра, 28 серпня, виїжджати зможуть чоловіки віком до 22 років включно. Відповідно до постанови, правила стосуються також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном.

Раніше Володимир Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років. Як відомо, наразі обмеження становить 18 років.

«Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам», — пояснив український лідер.