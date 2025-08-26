Українським чоловікам дозволили виїзд: хто може перетинати кордон

Виїзд за кордон / © ТСН.ua

Реклама

В Україні запровадили зміни до правил перетину кордону для чоловіків під час воєнного стану.

Уряд дозволив виїзд чоловікам віком 18–22 років, а у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який може розширити ці можливості для чоловіків до 25 років.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Виїзд за кордон чоловіків до 22 років

У вівторок, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону.

Згідно з ухваленою постановою Кабміну, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану в Україні. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

«Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», — зазначила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко

Як раніше зазначали в уряді, всі деталі оновлення були погоджені з військовим командуванням, а нові можливості запрацюють найближчим часом після оголошення відповідного рішення.

Реклама

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що таке рішення допоможе «відчути більше свободи» та надати «більше впевненості» українським родинам, а також дозволить багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною.

Законопроєкт, який дозволяє безперешкодно виїжджати за кордон чоловікам до 25 років

Водночас 22 серпня Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №13685, який дозволить чоловікам до 25 років (відповідно категорія чоловіків до 22 років також входить до цієї групи) вільно виїздити за кордон без додаткових підстав (наприклад, навчання) за умови, що вони не підлягають мобілізації (не стоять на обліку військовозобов’язаних).

Ця ініціатива пов’язана з тим, що чоловіки до 25 років юридично не підлягають мобілізації, тож їм хочуть надати можливість користуватися правом вільного пересування.

«Тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації», — йдеться у картці законопроєкту.

Реклама

Проте в пояснювальній записці йдеться, що для уникнення зловживань і можливого ухилення від військового обов’язку пропонується зберегти заборону на виїзд з України для чоловіків, яким виповнюється 25 років поточного або наступного року.

Тим часом нардеп Федір Веніславський анонсував, що законопроєкт планують винести на голосування у вересні.

Ініціатива нардепа Гончаренка: «Виїзд для всіх»

Народний депутат Олексій Гончаренко пропонує дозволити в Україні чоловікам будь-якого віку виїздити за кордон.

Відповідний законопроєкт під номером 13685-1 Гончаренко подав до Верховної Ради.

Реклама

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України у країні діє заборона на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Народний депутат Олексій Гончаренко

«ЖОДЕН чинний на сьогодні указ президента чи закон України не є правовим джерелом обмеження права чоловіків на виїзд за межі України. Власне, всі обмеження запроваджені з порушеннями Конституції України. Це Північна Корея. З цим треба закінчувати. Право на виїзд за кордон повинні мати ВСІ», — написав Гончаренко у своєму Telegram.

Він наголосив, що обмеження з чоловіків віком 18–60 років мають бути зняті.

Хто має право виїжджати за кордон 2025 року

В Україні виїздити за кордон можуть лише певні категорії чоловіків, серед яких:

Реклама

чоловіки які: мають відстрочку; не підлягають призову; офіційно виключені з військового обліку;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

чоловіки з інвалідністю I, II, III груп;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю або хворих дітей;

багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей) та чоловіки, які самостійно виховують дітей;

військові, які виїздять на лікування, реабілітацію або навчання.

Водночас за окремими процедурами та зі спеціальними дозволами можуть виїжджати за кордон волонтери, спортсмени, тренери, залізничники та моряки.

Зокрема, деякі заброньовані чоловіки також можуть виїжджати за кордон у службове відрядження або відпустку, але з обмеженнями.

Також виїздити за кордон можуть чоловіки-опікуни малолітніх дітей та опікуни недієздатних осіб. Проте їм варто дотримуватися певних правил і мати спеціальні документи для перетину кордону.

Кримінальна відповідальність за неповернення з-за кордону

В Україні планують посилити відповідальність за порушення, пов’язані з перетином державного кордону, особливо в умовах воєнного стану.

Реклама

Новий законопроєкт передбачає запровадження кримінальної відповідальності за:

незаконний перетин кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану;

перешкоджання чи пошкодження прикордонної інфраструктури;

Порушникам може загрожувати штраф від 7 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів (приблизно від 51 до 170 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Також передбачається кримінальна відповідальність для призовників і військовозобов’язаних, які порушили термін перебування за кордоном. За це їм загрожуватиме штраф у розмірі від 34 до 51 тисячі гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала перегляд рішення щодо заборони виїзду для жінок-посадовиць.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.