В Україні другий день поспіль фіксують понад 800 смертей від COVID-19: у яких регіонах ситуація найгірша

В Україні другий день поспіль фіксують понад 800 смертей від COVID-19: у яких регіонах ситуація найгірша

Від початку пандемії хвороба забрала понад 74 тисячі життів.

В Україні другий день поспіль фіксують понад 800 смертей від коронавірусу. Так, вчора, 9 листопада, від недуги померло 833 людини. Це максимальна кількість за увесь час пандемії. За останню добу ми маємо 816 летальних випадків.

Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, найбільше летальних випадків 10 листопада було зафіксовано: у Донецькій області - 84, у Києві - 73 та у Дніпропетровській і Львівській областях - по 60.

Також почала зростати і кількість інфікованих - за добу понад 23 тисячі нових випадків. Найстрімкіше інфекція шириться у містах-мільйонниках. Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 792), Харківській (1 719), Полтавській (1 591), Одеській (1 516) областях і м. Київ (1 740).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1740 випадків;

Вінницька область – 673 випадки;

Волинська область – 720 випадків;

Дніпропетровська область – 1792 випадки;

Донецька область – 1210 випадків;

Житомирська область – 631 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 1123 випадки;

Івано-Франківська область – 694 випадки;

Київська область – 1016 випадків;

Кіровоградська область – 113 випадків;

Луганська область – 606 випадків;

Львівська область – 1021 випадок;

Миколаївська область – 1067 випадків;

Одеська область – 1572 випадки;

Полтавська область – 1591 випадок;

Рівненська область – 1037 випадків;

Сумська область – 867 випадків;

Тернопільська область – 482 випадки;

Харківська область – 1719 випадків;

Херсонська область – 521 випадок;

Хмельницька область – 1141 випадок;

Черкаська область – 800 випадків;

Чернівецька область – 387 випадків;

Чернігівська область – 357 випадків.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей - 734 летальні випадки за добу - був зафіксований 26 жовтня. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб. Рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - 27 377.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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