В Україні другий день поспіль фіксують рекорд нових випадків коронавірусу: у яких регіонах хворих найбільше

В Україні другий день поспіль фіксують рекорд нових випадків коронавірусу: у яких регіонах хворих найбільше

Найбільше людей померло в Одеській області - 77 летальних випадків за добу.

В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Так, за останню добу інфікувалося 26 870 українців - це максимальний показник за увесь час пандемії. Найбільше хворих виявили в Одеській та Дніпропетровській областях - по понад 2 тисячі.

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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, згідно з цими даними, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156), Львівській (1 702), Харківській (1 497) областях та м. Київ (1 616).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1616 випадків;

Вінницька область – 588 випадків;

Волинська область – 601 випадок;

Дніпропетровська область – 2164 випадки;

Донецька область – 1149 випадків;

Житомирська область – 1266 випадків;

Закарпатська область – 338 випадків;

Запорізька область – 1298 випадків;

Івано-Франківська область – 781 випадок;

Київська область – 988 випадків;

Кіровоградська область – 193 випадки;

Луганська область – 522 випадки;

Львівська область – 1702 випадки;

Миколаївська область – 696 випадків;

Одеська область – 2156 випадків;

Полтавська область – 1073 випадки;

Рівненська область – 1199 випадків;

Сумська область – 1235 випадків;

Тернопільська область – 711 випадків;

Харківська область – 1497 випадків;

Херсонська область – 1227 випадків;

Хмельницька область – 1282 випадки;

Черкаська область – 793 випадки;

Чернівецька область – 682 випадки;

Чернігівська область – 1113 випадків.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапило понад 5 тисяч людей, померло 648 людей, 9 784 пацієнти одужали.

Нагадаємо, що попередній рекорд - 26 071 інфікованих - був зафіксований в Україні вчора, 28 жовтня, рекорд смертей (734 летальні випадки за добу) - 26 жовтня. Попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 та 22 жовтня - 614. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Також варто сказати, що останні декілька днів вакцинується і рекордна кількість українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: за добу діагноз COVID-19 підтвердили у 26 870 людей

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