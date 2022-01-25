В Україні другу область перевели до "червоної" зони: де посилюють карантин

Обмеження посилюють від 27 січня.
Рівненська область від 27 січня переходить до "червоної" зони карантину. Відповідне рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
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"Сьогодні (25 січня. - Ред.) відбулося позачергове засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами державна комісія вирішила встановити від 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав він.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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