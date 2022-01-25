В Україні другу область перевели до "червоної" зони: де посилюють карантин

В Україні другу область перевели до "червоної" зони: де посилюють карантин

Обмеження посилюють від 27 січня.

Рівненська область від 27 січня переходить до "червоної" зони карантину. Відповідне рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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"Сьогодні (25 січня. - Ред.) відбулося позачергове засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами державна комісія вирішила встановити від 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав він.

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