В Україні два дні не працюватимуть пункти COVID-вакцинації: коли і що сталося

В Україні два дні не працюватимуть пункти COVID-вакцинації: коли і що сталося

У МОЗ закликали не відкладати щеплення проти COVID-19 на післясвятковий період.

Пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні 1 та 2 січня 2022 року в Україні будуть зачинені. У решту святкових днів вони працюватимуть у штатному режимі.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич на брифінгу 22 грудня.

"Пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 1 та 2 січня працювати не будуть. У перші дні після святкування Нового року ми даємо можливість відпочити медичним працівникам. Водночас в решту інших днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом", — пояснила вона.

На сьогодні в Україні створено понад 1 400 мобільних бригад, понад 3 300 пунктів щеплення та понад 500 центрів вакцинації.

Дізнатися графік роботи пунктів та центрів вакцинації та записатися на щеплення можна на сайті "Все про вакцинацію проти COVID-19" або через контактцентр МОЗ: 0800 60 20 19.

У МОЗ закликали не відкладати щеплення проти COVID-19 на післясвятковий період.

"Вакцинуйтеся, щоб наступний рік приносив вам тільки приємні несподіванки", - додали у МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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