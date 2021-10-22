В Україні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу

В Україні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу

В країні зросло споживання медичного кисню.

В Україні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу через регламентні роботи.

Про це під час виступу в парламенті повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинились на планові регламенті роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності", - розповів глава міністерства.

За його словами, у медичних закладах у п'ять-шість разів більше споживають кисень, ніж було раніш. Це пов'язано з тим, що інфіковані "Дельтою" вимагають більше кисневої підтримки. Загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину, повідомив Ляшко.

Він запевнив, що всі пацієнти забезпечені кисневою терапією у лікарнях: "До проведення планових робіт ми готувалися, спільно з виробниками ми знайшли їм заміну на цей період".

Як повідомлялося, в Україні вже п'ять областей увійшли в "червону" зону. При цьому кількість щеплень там зросла на 100%. В центрах вакцинації в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях вже кілька днів шалені черги.

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