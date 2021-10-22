В країні зросло споживання медичного кисню.
В Україні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу через регламентні роботи.
Про це під час виступу в парламенті повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинились на планові регламенті роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності", - розповів глава міністерства.
За його словами, у медичних закладах у п'ять-шість разів більше споживають кисень, ніж було раніш. Це пов'язано з тим, що інфіковані "Дельтою" вимагають більше кисневої підтримки. Загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину, повідомив Ляшко.
Він запевнив, що всі пацієнти забезпечені кисневою терапією у лікарнях: "До проведення планових робіт ми готувалися, спільно з виробниками ми знайшли їм заміну на цей період".
Як повідомлялося, в Україні вже п'ять областей увійшли в "червону" зону. При цьому кількість щеплень там зросла на 100%. В центрах вакцинації в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях вже кілька днів шалені черги.
Читайте також:
- МОН хоче відправити на дистанційку коледжі і виші
- Таких цифр не було за всю пандемію: в Україні другий день поспіль коронавірус б'є нові рекорди
- Європою шириться чергова хвиля епідемії COVID-19: чи закриє ЄС кордони для мандрівників