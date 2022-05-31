В Україні двох екснардепів підозрюють в отриманні 300 тисяч доларів: вони не з'явилися на судовому засіданні

У Вищому антикорупційному суді 30 травня було заплановано судове засідання щодо шістьох осіб, у тому числі двох екснардепів 8 скликання, обвинувачених в одержанні хабара.
Проте двоє обвинувачених на судовому засіданні не з’явилися. Через що їх оголосили у розшук.
Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
Як стало відомо, підозрюваним інкримінують отримання хабара у розмірі понад 300 тисяч доларів. Такі кошти вони могли отримати за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні.
Двоє обвинувачених у судове засідання не з’явилися, у зв’язку з чим колегія суддів ВАКС постановила оголосити їх у розшук, а судове провадження стосовно них зупинили. Наступне судове засідання призначене на 3 червня 2022 року на 15:00”, - наголосили у пресслужбі антикорупційного суду.
Нагадаємо, що в Україні можна оформити виплати від міжнародних організацій через “єДопомогу”.
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