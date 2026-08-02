В Україні дизель почали відпускати з обмеженнями: який ліміт і кого насправді стосується

Паливо на АЗС / © pixabay.com

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Деякі українські автозаправні станції почали обмежувати обсяги продажу дизельного пального одному клієнту. Водночас у мережі OKKO спростували інформацію про ліміти для автомобілів і пояснили, що обмеження стосується лише заправки каністр.

Про можливе запровадження лімітів повідомило видання Delo.ua з посиланням на учасників ринку та незалежного експерта.

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За їхньою інформацією, на окремих АЗС за одну операцію можуть продавати від 50 до 100 літрів дизельного пального. Такі обмеження нібито найчастіше встановлюють на заправках уздовж трас, якими користуються водії вантажівок і далекобійники.

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Чому на окремих АЗС могли з’явитися ліміти

Однією з причин називають скорочення різниці між гуртовою та роздрібною вартістю дизеля. Через це великим споживачам у деяких випадках стало вигідніше купувати пальне безпосередньо на АЗС, а не на нафтобазах.

Значні разові заправки можуть швидко виснажувати запаси станцій, тоді як логістичні ланцюги не завжди встигають оперативно поповнювати резервуари.

Серед інших чинників називають скорочення постачання пального до України, обмежену пропозицію на європейському ринку та проблеми з перевезеннями Дунаєм через низький рівень води.

Водночас повного припинення продажу дизеля експерти не прогнозують. Однак на окремих станціях пальне може періодично закінчуватися до прибуття наступної партії.

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Що заявили в OKKO

У публікації стверджувалося, що мережа OKKO нібито запровадила ліміт у 100 літрів за одну заправку. У компанії цю інформацію спростували.

«Жодних обмежень на заправку автомобілів немає. Ліміт 100 літрів стосується виключно відпуску пального в каністри та не поширюється на заправку транспортних засобів», — заявили в мережі.

Таким чином, водії можуть заправляти автомобілі на станціях OKKO без зазначеного обмеження. Ліміт діє лише у разі придбання пального в каністри.

Ситуація з пальним в Україні: останні новини

Наприкінці липня ціни на пальне в Україні зростали третій день поспіль. Станом на 31 липня середня вартість бензину А-95 становила близько 81,50 гривні за літр, а дизельного пального — 90,55 гривні.

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Найпомітніше дорожчав саме дизель: окремі мережі підвищили ціни на звичайне та преміальне пальне одразу на дві гривні за літр. Найвищі ціни фіксували на АЗС OKKO, WOG і SOCAR, тоді як дешевше заправитися можна було в мережах «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Керівник Prime Group Дмитро Льоушкін не виключив, що до 10 серпня дизель може подорожчати до 100 гривень за літр, а бензин — до 95 гривень. За його словами, подальша динаміка цін залежатиме від рішень уряду. Водночас системного дефіциту бензину та дизеля експерт не прогнозує.

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