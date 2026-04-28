В Україні екстрені відключення світла у кількох областях: де ситуація найскладніша

Станом на ранок 28 квітня споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Водночас через негоду та російські обстріли частина споживачів у кількох регіонах залишається без світла.

Про це повідомили в компанії Укренерго.

Найскладнішою після ранкової дронової атаки є ситуація на Сумщині. Значна частина споживачів у регіоні знеструмлена через удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також на ранок зафіксовано нові знеструмлення через обстріли у Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяють безпекові умови.

Споживання електроенергії

Сьогодні, 28 квітня, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії був таким самим, як у цей час попереднього дня — у понеділок.

Водночас 27 квітня добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він був на 2,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 24 квітня.

Причиною такого зростання стало зниження температури повітря в більшості регіонів порівняно з кінцем минулого тижня.

Енергетики радять перенести активне користування електроприладами на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.

У вечірні години зберігається потреба в ощадливому споживанні. Українців просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу — обленерго.

Наслідки негоди

Через сильні пориви вітру та пошкодження повітряних ліній електропередачі на ранок повністю або частково знеструмлені більш ніж 100 населених пунктів у дев’яти областях.

Йдеться про Сумську, Хмельницьку, Харківську, Чернігівську, Дніпропетровську, Одеську, Полтавську, Херсонську та Київську області.

Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити споживачів.

Раніше повідомлялось, що потужна негода спричинила масові відключення електроенергії одразу в кількох регіонах України. Через сильний вітер, дощі та град без світла залишилися десятки тисяч споживачів, а енергетики працюють у посиленому режимі.

