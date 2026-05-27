В Україні екстрено відключають світло після атак РФ: які регіони постраждали найбільше

Частина українців у п’ятьох областях залишається без світла. Це наслідки російських обстрілів. Про терміни відновлення світла і графіки — розповідаємо далі.

Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України.

Чи будуть відключення світла 27 травня

Відключення світла 27 травня відбуваються у п’ятьох областях. Знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Наразі енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх українців. Відновлення енергосистеми триває цілодобово.

На Харківщині під час роботи бригада енергетиків потрапила під російську дронову атаку. Двоє працівників зазнали поранень. Їх доставили до лікарні.

«Через негоду без електропостачання залишаються 15 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням», — пишуть у Міненерго.

Стабілізаційних чи аварійних відключень по Україні на 27 травня не заплановано. Знеструмлення завершаться, щойно енергетики полагодять наслідки нічних російських ударів.

Енергетики закликають українців перенести активне енергоспоживання сьогодні на денний час — з 10:00 до 16:00. Ввечері просять використовувати електроенергію ощадливо.

Відключення світла влітку: чого чекати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть знову запровадити відключення світла через погодні умови. За словами ексголови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, стабільність постачання влітку під великим питанням, оскільки тривала аномальна спека до +35 °C створить надмірне навантаження на мережу. Гарантувати абсолютну відсутність відключень за таких умов сьогодні ніхто не може.

Додатковою загрозою залишаються потенційні атаки з боку російських окупантів. Ворог підлаштовує свої удари під кліматичні умови, щоб завдати максимальної шкоди, тому може знову атакувати енергосистему саме під час пікової літньої спеки.

Поряд із зовнішніми загрозами загострюється внутрішня системна криза через величезні борги за електроенергію. Як зазначив Кудрицький, злісними неплатниками, які роками беруть електрику з мережі й не платять за неї, є зовсім не пересічні громадяни, а переважно державні та комунальні підприємства.

