Слід від поранення / © Facebook Віталія Запеки

В Україні знову фіксують випадки небезпечного інфекційного захворювання — газової гангрени.

Про це повідомляють українські медики, а видання The Telegraph зазначає, що це саме та хвороба, яку історично пов’язували з окопами Першої світової війни.

За даними видання, інфекція, яка блискавично руйнує м’язову тканину, знову поширюється через суворі умови сучасної позиційної війни. Лікарі розповіли журналістам, що через постійну загрозу з повітря та ворожі безпілотники евакуація поранених солдатів часто стає неможливою. Це призводить до ситуацій, коли поранені залишаються без належної допомоги протягом днів або навіть тижнів, а кількість випадків зараження стрімко зростає.

«Ми стикаємося із затримками евакуації, яких не було, мабуть, ще з часів Другої світової війни, а може, й раніше. Через це з’являються патології, яких ми ніколи раніше не бачили», — розповів один із українських медиків у коментарі виданню.

У матеріалі пояснюється, що газова гангрена — це тяжке бактеріальне захворювання м’язів, спричинене мікроорганізмами Clostridium. Назву воно отримало через характерні бульбашки газу, які утворюються під шкірою під час інфекції.

Бактерії Clostridium активно розмножуються в мертвих тканинах, позбавлених доступу кисню. Людина при цьому відчуває сильний біль, спостерігається набряк, зміна кольору шкіри, а під час руху газів під шкірою — своєрідне потріскування.

Медики уточнюють, що звичайна гангрена зазвичай розвивається повільніше і не супроводжується виділенням токсинів чи газів, тоді як газова — має стрімкий перебіг і часто закінчується смертю, якщо не надати допомогу вчасно.

Інфекція зазвичай виникає після важких травматичних ушкоджень — вибухових чи вогнепальних поранень. Особливо небезпечні ситуації, коли поранені не можуть потрапити до лікарень у перші години після травми.

«До нас у лікарню потрапляють люди, які були поранені кілька тижнів тому й увесь цей час перебували у підземних стабілізаційних пунктах. Ми робимо все можливе, щоб підтримати їхнє життя», — поділився український медик.

Старша викладачка мікробіології Кінгс-Коледжу Лондона Ліндсі Едвардс пояснила, що лікування газової гангрени надзвичайно складне й не завжди ефективне навіть у провідних клініках світу.

«Зазвичай воно передбачає хірургічне очищення рани, видалення уражених тканин та введення потужних антибіотиків внутрішньовенно. Без лікування смертність сягає майже 100%», — наголосила експертка.

Втім, як зазначає The Telegraph, в Україні через бойові дії санація ран і вчасне застосування антибіотиків часто неможливі. Це створює умови, подібні до тих, що панували на фронтах столітньої давнини.

Газову гангрену історично пов’язували з Першою світовою війною, коли солдати воювали у вологих і брудних окопах, часто на ґрунтах, забруднених гноєм — природним середовищем для бактерій Clostridium. Тоді, до появи антибіотиків, смертність серед поранених була катастрофічною.

Під час Другої світової війни впровадження антибіотиків різко зменшило ризик зараження, проте сьогодні, через складнощі евакуації та дефіцит медикаментів, старі хвороби знову нагадують про себе.

