В Україні фіксують рекордні показники зараження коронавірусом, смертей та щеплень проти COVID-19

В Україні фіксують рекордні показники зараження коронавірусом, смертей та щеплень проти COVID-19

За добу вакцинувалася рекордна кількість українців - майже 290 тисяч.

На 13 залізничних вокзалах та головних аеропортах, де діють пункти щеплення проти COVID-19, за два дні посиленого карантину вакцинували майже дві тисячі українців.

У Мінінфраструктури обіцяють, що нові пункти вакцинації відкриють на усіх вокзалах. Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Від четверга, 21 жовтня, мандрувати між областями України будь-яким громадським транспортом дозволено лише після надання сертифіката вакцинації або негативного тесту. Втім, навіть серед працівників, скажімо "Укрзалізниці", щеплений лише кожен третій. Окрім того, не всі надані пасажирами сертифікати чи довідки - справжні. А за фальшиві сертифікати передбачена кримінальна відповідальність – штраф чи навіть ув'язнення.

Нагадаємо, за минулу в Україні зафіксували понад 23 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. 483 людини померли.

Медики констатують, що сумарна кількість хворих зростає вже 73 дні поспіль. Нині в Україні COVID-19 мають понад 300 тисяч людей. Єдине, що бодай трохи втішає, - рекордна кількість щеплень, що їх зробили українці напередодні, становить майже 290 тисяч.

Коронавірус в Україні: за добу захворіли понад 23 тисячі людей, а щепилися – майже 290 тисяч

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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