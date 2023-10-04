В Україні формують групи психологів для роботи з родинами військових і ветеранами – подробиці про нову послугу

Кабмін ухвалив Постанову про реалізацію пілотного проєкту із запровадження комплексної психосоціальної послуги з формування життєстійкості. В межах ініціативи сформують групи психологів і соціальних працівників, які будуть працювати із родинами військових, ветеранів, людьми з інвалідністю, батьками дітей з інвалідністю та всіма, хто потребуватиме підтримки.

Про це йдеться у повідомленні Кабміну та коментарі міністерки соціальної політики Оксани Жолнович.

Нова послуга допоможе підтримати та зміцнити психічне здоров’я українців, а також знизить загальний рівень стресу і тривожності.

Проєкт охоплює формування навичок першої психологічної допомоги близьким, попередження психологічної травматизації.

Найбільше уваги планують приділити військослужбовцям, ветеранам, сім’ям із маленькими дітьми.

"Ця послуга покликана зменшити тривожність, дати розуміння людям, як поводити себе в кризових ситуаціях, як справлятися зі стресом, а також – розвивати батьківські компетенції, підтримувати родини з дітьми, що для нас дуже важливо, і координувати волонтерські ініціативи", – розповіла Оксана Жолнович.

Як працюватиме програма

Фахівці спочатку оцінюватимуть потреби людини. Потім нададуть інформацію про можливі вирішення проблем – від соцзахисту до безоплатної правничої допомоги.

Такожлюдина отримає психологічну діагностику, консультування, підтримку та допомогу після психологічних травм та стресових розладів. Її навчать методам і прийомам, які допомагають знижувати фізичний та психологічний стрес тощо.

Деякі напрями безпосередньо стосуватимуть психологічної підтримки батьків, навичок у догляді за ними, побудові стосунків.

"Ця послуга також передбачає навчання волонтерів і допомогу в їх діяльності. Надаватимуть допомогу з життєстійкості переможці, яких оберуть на конкурсі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю", – повідомляють у Кабміні.

Наразі Уряд закликає місцеві органи долучитися до проєкту, забезпечивши приміщення, де надаватимуть цю послугу.

Нагадаємо про стан посттравматичного стресового розладу (ПТСР), що може розвинутися у людини після переживання події, яка налякала її, шокувала або змусила відчувати безпорадність. Як подолати проблему, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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