В Україні готують масштабну індексацію пенсій: хто отримає на 1 тис. грн більше від березня

В Україні в березні має відбутися індексація пенсій. Такі плани підтверджують і в Міністерстві соцполітики.

За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, індексація може скласти близько 13%. Однак конкретну суму надбавки для кожного пенсіонера назвати поки не можна. За попередніми підрахунками, прибавку в розмірі 1 тис. грн отримають ті українці, які зараз отримують "чисту" пенсію в розмірі 7 692 грн.

Про це стало відомо з інтерв'ю міністерки соцполітики Оксани Жолнович для "Укрінформ".

"Ми не розглядаємо жодних варіантів перенесення. Ми плануємо виконувати всі наші стандарти, що заплановані в межах цього року. Звісно, можуть бути надзвичайні обставини. Це війна. Але зараз в поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію", – розповіла Жолнович.

Індексація запланована на березень. Раніше її провести неможливо, бо дані статистики надходять не раніше лютого. А без статистики розрахувати точний розмір індексації неможливо.

Так, за формулою розмір індексації рахують наступним чином: 50% інфляції за 2023-й + 50% середнього зростання зарплати (річного з урахуванням останніх 36 місяців).

Точний розмір сказати важко, проте і в Мінфіні, і в Мінсоцполітики очікують, що це буде близько 13%. Проте це не означає, що всі пенсії підвищать саме на 13%. Розмір надбавки залежить і від інших факторів.

Зокрема, підвищувати будуть "голу пенсію". Це той розмір виплати, який розрахували за формулою. І розмір пенсії за формулою може бути меншим, ніж фактичний. Так, в Україні пенсії збільшують і за віковими категоріями, і за стаж. Тож деякі українці замість прибавки в 13% можуть отримати підвищення всього, наприклад, на 7%.

Водночас не будуть підвищувати пенсії, які не встигли "застаріти". Індексація потрібна для того, щоб осучаснити пенсії, які було назначено багато років тому. Ті українці, що отримали виплати в минулому і навіть в позаминулому роках, скоріш за все, залишаться без березневої індексації.

Нагадаємо, пенсійна реформа в Україні триває, і умови виходу на заслужений відпочинок поступово ускладнюються. Як повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України, у 2024 році для призначення пенсії за віком у 60 років знадобиться щонайменше 31 рік страхового стажу.

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