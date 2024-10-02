В Україні готують ще один законопроєкт для СЗЧівців: що він передбачатиме

У Верховній Раді працюють над законопроєктом, який дозволить повністю звільнити від кримінальної відповідальності військових, які самовільно залишили частину (здійснили СЗЧ), але вирішили повернутися до армії.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає hromadske.

На відміну від попереднього закону № 11322, який декриміналізує перше СЗЧ, цей документ передбачатиме, що кримінальне провадження навіть не порушуватимуть.

"Нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться. А це дуже багатьох стримує від повернення на військову службу", – зазначив депутат.

За його словами, СЗЧівцям хочуть дати можливість повернутися до військової служби без страху мати судимість.

Веніславський вважає, що цей документ допоможе нівелювати фактори зниження темпів мобілізації. Водночас нардеп запевнив, що наразі про "радикальні заходи" мобілізації, зокрема щодо зниження призовного віку, не йдеться.

Також Веніславський прокоментував інформацію про те, що в СЗЧ нібито наразі перебувають понад 100 тисяч військових. Він запевнив, що така інформація не відповідає дійсності. Нардеп каже, що "їх менше", однак не може розголошувати закриту інформацію.

На запитання, чи немає після випадку публічного СЗЧ Гнєзділова парламентських дискусій про чіткі терміни служби, Веніславський відповів:

"Ми на засіданні будемо ці питання порушувати. Очікуємо на зустріч міністра. Зараз я не готовий це коментувати. Ми очікуємо цю інформацію від міністра оборони".

Раніше ми писали, хто такий Сергій Гнезділов і як Мережа відреагувала на його вчинок – публічне СЗЧ.

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