В Україні готують спеціальні військові контракти для молоді 18-24 років: нардеп повідомив деталі

Нардеп уточнив, що це буде контракт на один рік, але є нюанс.

Військовий, який пройшов службу до 25-річного віку за контрактом має право звільнитись через рік, проте може бути мобілізованим після набуття призовного віку.

Про це народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко сказав в етері "КИЇВ24".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком від 18 до 24 років. Він зазначив, що молодь, яка підпише спеціальний контракт отримає багато пільг. Зокрема і гарантовану демобілізацію після року служби.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомляли, що Україна готує реформу з вербування до армії молодих чоловіків віком від 18 до 25 років.

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