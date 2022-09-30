Нова влада, житло та український зв’язок: у Зеленського готуються повертати Крим до життя після окупації

За дорученням президента України Володимира Зеленського була створена робоча група з напрацювання першочергового плану дій органів державної влади України після деокупації Криму.

Однією зі сфер діяльності робочої групи є відновлення публічної влади на деокупованій території півострова, у рамках чого Представництво президента у Криму 29 вересня організувало зустріч із представниками силових і правоохоронних структур. У Представництві наголошують, що без відновлення безпеки та правопорядку на півострові неможливо буде забезпечити ефективну роботу інших компонентів відновлення Криму.

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Представництва президента України у Криму.

Зокрема, вже планується створити кадровий резерв усіх гілок влади для деокупованого Криму. Крім того, вже збираються проводити професійну підготовку правоохоронців і службовців, а також створити матеріально-технічне забезпечення, зокрема шляхом формування відповідних статей витрат у Державному бюджеті України.

"Одним із джерел кадрового резерву для Криму можуть стати ті громадяни, які через окупацію були змушені залишити півострів – ці люди будуть дуже мотивовані, адже повертатимуться додому", - кажуть у Представництві.

Також ключовими будуть проведення контрольованого зв’язку та інтернету, забезпечення роботи лінії “102”, передбачення фінансування для відновлення цивільної інфраструктури, громадського транспорту, житла, зокрема співпраця з бізнес-структурами, які забезпечують критичну інфраструктуру: продовольчу, будівельну, поштову тощо.

Учасники наради запропонували та обговорили можливі рішення, які Україні слід розглянути при розробці стратегії відновлення Криму після деокупації. Усі ці компоненти будуть опрацьовані, після чого мають бути внесені в концепцію та план повоєнного відновлення Криму, прокомуніковані з суспільством і мати критерії для належної оцінки про виконання.

До кінця поточного року Україна готує певну візію та план дій із зазначенням ключових блоків реінтеграційної роботи – цей документ після попереднього розгляду президентом України буде представлений у вигляді рамкового візійного документу на Першому Парламентському саміті Кримської платформи. Також із цього плану будуть розроблені конкретні проєкти, до яких наша держава запропонує долучитися міжнародним партнерам – для забезпечення також євроінтеграційних процесів на території деокупованого Кримського півострова.

Нагадаємо, після серії вибухів в анексованому Криму російські військові передислокували частину персоналу Чорноморського флоту РФ до Новоросійська, а також розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території Росії.

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