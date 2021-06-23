В Україні хочуть боротися з "купленими дипломами і дисертаціями": Раді рекомендують ухвалити законопроєкт

В Україні хочуть боротися з "купленими дипломами і дисертаціями": Раді рекомендують ухвалити законопроєкт

За допомогою законодавства в Україні хочуть впливати і на неучасників освітнього процесу.

В Україні хочуть на законодавчому рівні боротися з дипломами та дисертаціями, написаними на замовлення. Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

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Законопроєкт №5461 встановлює визначення академічного твору (дисертації, наукової статті, підручника, посібника та ін.)

та визнає його передавання для використання іншими особами порушенням академічної доброчесності.

Згодом, після додаткових змін до Кодексу про адмінправопорушення, будуть підстави і для впливу на неучасників освітнього процесу.

Законопроєкт спрямований на встановлення на рівні закону норми доброчесної поведінки. Часто викладачі, студенти або інші особи, які цим займаються, посилаються на те, що законом такі дії не заборонено.

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що у парламенті триває робота над законопроєктом щодо унормуванням всіх проявів академічної недоброчесності. Рада може розглянути його вже восени.

"Я дуже хотів би, щоб ми назавжди унормували всі прояви академічної недоброчесності і відповідальність за них в окремому базовому законі. Зараз робоча група вже доопрацьовує його. Сподіваюсь, що ми у вересні зможемо його внести на комітет і восени виведемо його в зал. І, сподіваюсь, він буде готовий остаточно. Але погоджуюсь, що треба дати чіткий сигнал, комітет вже зараз працює над цим питанням" - сказав він.

Нагадаємо, від 2021 року в Україні скасовуються так звані червоні дипломи. Замість них, українські заклади вищої освіти вказуватимуть інформацію про успішність випускників у додатку до диплому. Також планується дозволити ЗВО самостійно визначати вимоги до присудження нагороди.

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