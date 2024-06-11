В Україні хочуть боротися з сексизмом на виборах: що пропонують в Раді

Комітет Верховної Ради з питань прав людини підтримав законопроєкт №11300 від 27.05.2024 р. про внесення змін до Виборчого кодексу України, поданий групою народних депутатів. Законодавча ініціатива передбачає протидію сексизму у виборчих процесах та забезпечення збалансованого представництва жінок та чоловіків у складі депутатів Верховної Ради України та у місцевих радах.

Про це повідомила пресслужба Апарату ВР.

В тексті законопроєкту визначається, що сексизмом є "будь-яке діяння, в основі якого лежить ідея про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою". Це стосується не тільки публічної діяльності, а й приватного життя, у тому числі в мережі Інтернет.

Зокрема, у проєкті закону перелічені неприпустимі прояви сексизму у виборчому процесі:

дискримінація за ознакою статі;

насильство за ознакою статі;

підтримка та поширення стереотипних уявлень про соціальні ролі та поведінку жінок і чоловіків;

приниження честі та гідності особи у зв’язку з участю або неучастю її у виборах в якості виборця, кандидата, члена виборчої комісії, або у будь-якій іншій ролі.

Законопроєкт забороняє поширення агітаційного матеріалу, який має ознаки сексизму, приниження честі й гідності та заклики до насильства та дискримінації. Також забороняється використовувати засоби та технології, які діють на підсвідомість виборців.

Крім цього законодавці пропонують змінити процедури визначення переможців виборів, щоб завадити усуненню кандидатів за сексистськими ознаками.

Нагадаємо, у Львові провідник не пускав до потягу жінок, бо туди нібито першим має зайти чоловік. Дивний інцидент переріс у справжній сексистський скандал за участю військовослужбовиці ЗСУ.

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