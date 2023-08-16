В Україні хочуть допустити до друку книги російських авторів, які засудили агресію РФ

Такою авторкою, до прикладу, є російська історикиня, дослідниця історії України XVI-XVIII ст. Тетяна Таїрова-Яковлева.

Парламентський комітет має намір розробити можливість друку книг російських авторів, які засудили агресію РФ.

Про це йдеться у повідомленні "Детектор Медіа" із посиланням на результати засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Раніше видавництво "Кліо" направило звернення щодо можливості друку монографії російської історикині про Івана Богуна звернулося до комітету.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує внести зміни до законодавства, щоб дозволити друк в українських видавництвах російських авторів, які публічно засудили агресію Росії проти України.

Зазначимо, що авторкою монографії про Івана Богуна є Тетяна Таїрова-Яковлева — російської історикиня, дослідниця історії України XVI-XVIII ст. (серед її робіт — книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни тощо).

Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розробки пропозицій змін до законодавства.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №9568, який передбачає внесення змін до двох законів: "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» та "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження".

Автори проєкту в пояснювальній записці зазначають, що ефективне здійснення підтримки розповсюджувачів видавничої продукції потребує внесення технічних уточнень до деяких положень закону.

Нагадаємо, 27 червня внаслідок російського ракетного удару по Краматорську отримала тяжкі поранення українська письменниця Вікторія Амеліна. Літераторка перебувала в епіцентрі атаки разом з колумбійською делегацією. Вона померла в лікарні 1 липня.

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