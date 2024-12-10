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В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік – за яких умов

В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік – за яких умов

Лещик пропонує залишати дітей на повторний курс за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків / Фото: Pexels

Освітній омбудсмен пропонує залишати учнів на другий рік навчання

В Україні у школах можуть дозволити залишати дітей на другий рік навчання через незадовільну успішність.

Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик за підсумками зустрічі з міністром освіти й науки Оксеном Лісовим.

Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов. Зокрема, при наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, у разі тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру. Рішення про залишення дитини на повторний курс попередньо, ухвалюватиме педагогічна рада. Це відбуватиметься без згоди батьків.

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У коментарях під постом деякі українці поставили під сумнів доцільність такого рішення в умовах війни.

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Раніше заступник міністра освіти Винницький запропонував підвищити вартість навчання у ВНЗ України і зробити європейські ціни.

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