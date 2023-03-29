В Україні хочуть внести зміни до процесу мобілізації та видавання повісток: що відомо

В Україні планують вдосконалити процедури проведення мобілізаційних заходів. Над цим працюють у Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідкиє

Про це розповів "Укрінформу" член Комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський.

"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації. Наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений до зони бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", - наголосив представника оборонного комітету.