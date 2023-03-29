В Україні хочуть внести зміни до процесу мобілізації та видавання повісток: що відомо

Наразі в оборонному парламентському комітеті триває робота.
В Україні планують вдосконалити процедури проведення мобілізаційних заходів. Над цим працюють у Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідкиє
Про це розповів "Укрінформу" член Комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський.
"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації. Наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений до зони бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", - наголосив представника оборонного комітету.
За його словами, наразі у парламентському комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, законодавчі зміни будуть сприяти врегулюванню питання видавання повісток військовозобов‘язаним ВПО, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.
Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація подовжені в Україні до 19 травня 2023 року. Військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років.
Президент Володимир Зеленський доручив військовому керівництву створити резерви особового складу. До запасу ЗСУ зараховуються резервісти за умови, якщо вони придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний чи воєнний час та не досягли межі перебування в запасі.
Читайте також:
- Відмова від повістки до військкомату: юристи роз'яснюють, в яких випадках це законно
- Вручення повістки в іншій області: пояснення адвоката, як діяти
- В Україні є два типи повісток: які та для чого їх вручають