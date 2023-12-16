В Україні хочуть посилити роль місцевих органів влади під час мобілізації

Під час оголошення воєнного стану передбачено обмеження прав ухилянтів та посилення участі Національної поліції.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла оприлюднила останні напрацювання нового законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, в якому передбачено, зокрема, посилення ролі місцевих органів влади під час мобілізації.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook у суботу, 16 грудня.

За словами Безуглої, нормами законопроєкту, який готують до реєстрацією у Верховній Раді,місцеві органи влади та державні адміністрації будуть зобов’язані залучатися до процесу мобілізації, а не “сприяти мобілізації”, як це було раніше.

Зміни також торкнуться мобілізації транспортних засобів. Вона стосуватиметься всіх, за винятком фізичних осіб.

Під час оголошення воєнного стану також передбачено обмеження прав ухилянтів та посилення участі Національної поліції.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація через рекрутингові компанії, за допомогою яких призивають людей на ті спеціальності, які потрібні.

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