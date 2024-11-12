В Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад – нардепка

В Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів.

В Україні хочуть розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та створити з їхніх працівників понад 10 бригад.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі "Новини.LIVE".

Нардепка розповіла, що в Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів.

"Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань", – зазначила вона.

Нагадаємо, про те, що в Україні знизились темпи мобілізації, протягом останнього часу заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів.

Увага ухилянтам! ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян

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