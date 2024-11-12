Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад – нардепка

В Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад – нардепка

Рейди ТЦК / Колаж ТСН.ua

В Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів.

В Україні хочуть розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та створити з їхніх працівників понад 10 бригад.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі "Новини.LIVE".

Нардепка розповіла, що в Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів.

"Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань", – зазначила вона. 

Нагадаємо, про те, що в Україні знизились темпи мобілізації, протягом останнього часу заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів.

Увага ухилянтам! ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян

Увага ухилянтам! ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація