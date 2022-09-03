В Україні хочуть спростити процедуру призначення субсидій: що пропонують змінити та кого це стосуватиметься

Відповідно до пропозиції відомства, використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

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Зазначається, наразі прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні, і здійснюється з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН. Оригіналом поданих документів та виплатних документів є паперова форма, що небезпечно під час бойових дій чи окупації.

"Під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення - складна і тривала. Адже при зміні місця проживання, людина має повідомити УСЗН, де перебувала на обліку, для припинення надання виплат. А потім звернутися до УСЗН за новим місцем проживання для переведення отримання виплати. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина залишається без виплат", - сказано у повідомленні.

Тому для осіб, які вимушено змінили місце проживання в зв’язку з бойовими діями, надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії чи надання пільг до органів Пенсійного фонду України, а також до ЦНАПів або онлайн - до місцевих органів (через додаток "Соціальна громада"). Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій.

Раніше повідомляли, що роботи, щоб не залишитись без пенсії, коли в Україні перевіряють отримувачів соціальних виплат.

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