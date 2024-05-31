В Україні хочуть створити військову поліцію: чим вона займатиметься

У п’ятницю, 31 травня, у Верховній Раді ініціювали створення в Україні військової поліції. Міністерство оборони закликає депутатів підтримати законопроєкт.

Міністерство оборони України закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення військової поліції.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

“Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про створення військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21”, — йдеться у повідомленні.

Міністерство наголосило на необхідності слідчих повноважень для військової поліції та заявило, що планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

“Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме військова поліція”, — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, у серпні минулого року стало відомо, що в Україні планують створити новий підрозділ, який входитиме до складу Міноборони — військову поліцію.

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