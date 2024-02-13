В Україні хочуть ввести обмеження на карткові перекази для клієнтів банків: що про це відомо

В НБУ кажуть, що в нашій державі постійно намагаються вводити обмеження, але люди їх обходять.

НБУ готує рішення щодо введення обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. Це необхідно для боротьби щодо ухилення від сплати податків.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

"Нацбанк і ВР продовжують заходи щодо боротьби з тіньовою економікою та порушенням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Відразу хочу заспокоїти користувачів банківських послуг. Ті, хто користується банківськими послугами й не порушує законодавства, до таких карток ніяких обмежень застосовуватися не буде. Мова про продовження боротьби щодо ухилення від сплати податків, особливо у сфері грального бізнесу”, - наголосив Андрій Дубас.

За його словами, наша держава постійно перебуває “в позиції наздоганяючого, оскільки встановлюються обмеження, а люди намагаються їх обійти. Проте точної інформації щодо цього законопроєкту або конкретних обмежень на карткові перекази ще немає.

Проте застосовуватися обмеження будуть точно.

"Наприклад, якщо банк бачить, що по картці кожного тижня проходить приблизно схожий обсяг операцій, а з наступного тижня з'являються нетипові операції. Тобто кожного дня на картці з'являється 100-200 тис. грн. Також банк може звернути увагу на кількість операцій з картками, які вважаються нормою. І від цього показника теж можуть відбуватися додаткові обмеження", - пояснив Дубас.

Нагадаємо, що НБУ дав час українцям позбутися російських і білоруських рублів.

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