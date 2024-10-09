В Україні хочуть заборонити Telegram: Нацрада виступила з рішучою заявою

У Нацраді з питань теле- і радіомовлення заборонили своїм працівникам користуватися Telegram на службових пристроях.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення сподівається, що Telegram невдовзі зможуть заблокувати в Україні.
Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомили на сайті Національної ради.
"Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов’язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Телеграм буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано "Одноклассники", "ВКонтакте" та всі сервіси компаній ЯНДЕКС та Мейл.ру", – йдеться в повідомленні.
У Нацраді розповіли, що заборонили своїм працівникам користувалися Telegram на службових пристроях й ввели особливий порядок доступу до застосунку.
Проте пояснили, що як медіарегулятор, Нацрада аналізує діяльність медіа в Telegram. Тому в них створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних та програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору.
"Наша мережева інфраструктура вже зараз дозволяє заблокувати кожну з десятків тисяч IP-адрес, що використовує ця соцмережа", – зазначає Нацрада рада з питань теле- і радіомовлення.
Раніше повідомлялося, що у Раді обмежили використання месенджера Telegram на службових пристроях.
Також ми писали, що на Полтавщині депутати одноголосно рекомендували заборонити Telegram на території свого регіону.
Натомість, як свідчать результати соцопитування, лише 9% громадян України вважають, що Telegram треба повністю заборонити. А 26% вважають, що контроль за цим застосунком взагалі не потрібен.
Читайте також:
- Telegram в Україні можуть закрити: що відомо про нову заборону і що буде далі
- Буданов вважає, що Telegram загрожує національній безпеці України
- Telegram може передати дані користувача до поліції — Дуров