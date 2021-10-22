В Україні хочуть запровадити мораторій на відключення від газу певних категорій - Данілов

В Україні хочуть запровадити мораторій на відключення від газу певних категорій - Данілов

Україна запропонує Європі збільшити транспортування російського газу від нинішніх 40 млрд кубометрів до 55 млрд кубометрів.

РНБО доручила Кабміну забезпечити безперебійну доставку газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям та комунальним установам.

Про це 22 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов відзначив, що РНБО доручила Кабміну розробити механізм безперебійного постачання газу певним категоріям споживачів.

"Кабінету міністрів України доручено в триденний термін вжити заходів щодо встановлення механізмів безперебійного постачання, без права відключення, газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам відповідно до статті 11 закону України "Про ринок природного газу" до завершення опалювального сезону", - сказав секретар РНБО.

Данілов також наголосив, що за даними РНБО до саботажу створення повного енергетичного балансу України можуть бути причетними олігархічні кола.

"Є певний саботаж виконання рішення саме в плані створення енергетичного балансу України. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі. Ми вважаємо, що вони можуть бути причетні до того, що досі не з'явився такий фундаментальний документ у нашій країні", - сказав секретар РНБО.

РНБО звернулася до Кабміну, "Нафтогазу України", "Оператора ГТС України", аби ті запропонували європейцям збільшити транспортування російського газу територією України від нинішніх 40 млрд кубометрів до 55 млрд кубометрів.

"Кабінету міністрів України разом із НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор ГТС України" необхідно визначити спеціальні умови для транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах щонайменше 55 млрд куб. м за рік", - сказав Данілов.

Нагадаємо, в Харківській області компанія відключила газ всьому селу.

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