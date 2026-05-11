В Україні гострий дефіцит кадрів: що зміниться для людей 50+

Український уряд через кадрову кризу запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення».

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ще один із викликів української економіки — потреба у фахівцях. Особливо дефіцит кадрів зараз відчутний у галузі будівництва та оборонної промисловості.

Саме тому Кабмін спільно із Державним центром зайнятості запускає програму для людей 50+ . Вона передбачає:

безкоштовне навчання, підготовка та оновлення резюме;

зустріч із роботодавцем та обговорення формату співробітництва;

працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування.

«Дослідження „Ринок праці після 50 років“ показало: люди 50+ не випадають із ринку праці через брак досвіду. Навпаки, роботодавці цінують їхню надійність. У той же час 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму. Саме тому уряд формує нову політику зайнятості», — наголосила Свириденко.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно подати заяву та зареєструватися на порталі Державної служби зайнятості. На основі вашої матриці навичок штучний інтелект формує список роботодавців та підбирає вакансії саме для людини. Навчання безкоштовне і матиме три модулі. Після завершення проходитиме стажування, яке триватиме десять робочих днів.

Нагадаємо, президент Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив про критичний дефіцит робочих рук в Україні. Зокрема, за його словами, буде брак будівельників, водіїв, слюсарів, сантехніків.

Водночас, мери деяких міст в Україні заявили, що через брак кадрів до роботи залучають іноземців. Зокрема, мігранти вже працюють на будівництві в Івано-Франківську. У Черкасах підприємство, яке виграло підряди на асфальтування доріг у місті, також залучає до роботи іноземних працівників.

