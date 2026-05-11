ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2285
Час на прочитання
2 хв

В Україні гострий дефіцит кадрів: що зміниться для людей 50+

Через брак працівників уряд робить ставку на українців 50+.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Працевлаштування.

Працевлаштування. / © УНІАН

Український уряд через кадрову кризу запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення».

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ще один із викликів української економіки — потреба у фахівцях. Особливо дефіцит кадрів зараз відчутний у галузі будівництва та оборонної промисловості.

Саме тому Кабмін спільно із Державним центром зайнятості запускає програму для людей 50+ . Вона передбачає:

  • безкоштовне навчання, підготовка та оновлення резюме;

  • зустріч із роботодавцем та обговорення формату співробітництва;

  • працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування.

«Дослідження „Ринок праці після 50 років“ показало: люди 50+ не випадають із ринку праці через брак досвіду. Навпаки, роботодавці цінують їхню надійність. У той же час 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму. Саме тому уряд формує нову політику зайнятості», — наголосила Свириденко.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно подати заяву та зареєструватися на порталі Державної служби зайнятості. На основі вашої матриці навичок штучний інтелект формує список роботодавців та підбирає вакансії саме для людини. Навчання безкоштовне і матиме три модулі. Після завершення проходитиме стажування, яке триватиме десять робочих днів.

Нагадаємо, президент Асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив про критичний дефіцит робочих рук в Україні. Зокрема, за його словами, буде брак будівельників, водіїв, слюсарів, сантехніків.

Водночас, мери деяких міст в Україні заявили, що через брак кадрів до роботи залучають іноземців. Зокрема, мігранти вже працюють на будівництві в Івано-Франківську. У Черкасах підприємство, яке виграло підряди на асфальтування доріг у місті, також залучає до роботи іноземних працівників.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie