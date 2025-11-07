В Україні готують масштабну реформу військової служби: Шмигаль розповів, що зміниться

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В Україні планують запровадити масштабну реформу, спрямовану на переведення на контрактну форму служби. Нова модель передбачає можливість вибору посади і місця служби, а також значне підвищення грошового забезпечення.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль сказав під час спільного з президентом України брифінгу для журналістів.

Міністр розкрив основні деталі майбутніх контрактів, які будуть доступні як діючим мобілізованим, так і контрактникам.

«Контракти стосуються всіх і в першу чергу спрямовані, власне, на діючих військовослужбовців, контрактників, і діючих мобілізованих. Вони матимуть право укладати такі контракти. Термін контракту один рік, два, три, чотири, п’ять років, тобто можна обирати. Єдине, що після двох років і більше терміну контракту буде надаватися відстрочка від мобілізації у час воєнного стану на 12 місяців. Це приклад, як і для контракту 18-24. Для однорічного контракту такої можливості не буде», — повідомив Денис Шмигаль.

А у контаркті на один рік, такої відстрочки не буде. Він також додав, що дослідженнями Генерального штабу та Міністерства оборони України, базовим рівнем заробітньої плати є і 50-60.000 гривень.

«Розробка контрактів передбачає зміни у законодавства і в декілька постанов Кабінету Міністрів України. Зараз ці документи в роботі. Власне, частина з них знаходиться на погодженні в ЦОВ (ред.Центральні органи виконавчої влади). Як тільки вони будуть готові, я думаю, вже на початку наступного року це буде внесено відповідно для розгляду і уже публічної уваги», — заявив Шмигаль.

Шмигаль уточнив, для реалізації цієї реформи необхідно змінити законодавство. Зокрема, щодо річного контракту для осіб старше 25 років та ухвалити низку підзаконних актів.

«Як тільки вони будуть готові, я думаю, вже на початку наступного року це буде внесено відповідно для розгляду і уже публічної уваги», — підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, в українській армії найближчим часом буде розширено перелік бригад, які набиратимуть на військову службу за контрактом добровольців віком від 18 до 24 років.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, Україна готується до авіаційного прориву: перші шведські винищувачі Gripen можуть з’явитися в українському небі вже наступного року. А з 2033 року Київ планує повністю освоїти технології та налагодити власне виробництво цих бойових машин.