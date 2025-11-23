В Україні готують нові обмеження на виїзд: кого торкнуться зміни вже в грудні

Чи закриють виїзд заброньованим працівникам

Наразі в Україні можливість виїхати за кордон зберігається для чоловіків 18-22 років та для окремих груп, яким це дозволено за наявності відповідних документів. У грудні 2025 року ситуація може змінитися.

Про це розповіла адвокатка, партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк в інтерв’ю «Факти ICTV».

За словами юристки, причиною таких змін може стати законопроєкт №14210, поданий до парламенту 14 листопада.

У ньому пропонують запровадити додаткові обмеження для працівників об’єктів критичної інфраструктури, які мають короткострокове бронювання, але порушили правила військового обліку.

Документ передбачає:

тимчасову заборону на виїзд за кордон для працівників критичної інфраструктури, заброньованих на 45 днів, якщо в них є неврегульовані порушення обліку;

розширення переліку підстав, що можуть стати причиною для відмови у перетині кордону;

посилений контроль за тим, як використовується бронювання, щоб його не застосовували для приватних поїздок під час воєнного стану.

Після того, як військовозобов’язаний виправить порушення і отримає оновлене бронювання, можливість виїзду буде відновлено, а додаткові обмеження не діятимуть.

Видання нагадує думку нардепів щодо цього законопроєкту: якщо заброньований працівник є ключовим для функціонування держави, він має залишатися в Україні та виконувати свої обов’язки, а не виїжджати за кордон.

Раніше ми писали, які документи потрібні для перетину кордону з дитиною.