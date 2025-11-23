ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2771
Час на прочитання
1 хв

В Україні готують нові обмеження на виїзд: кого торкнуться зміни вже в грудні

Які обмеження на виїзд чоловіків діятимуть у грудні 2025 року — деталі від юриста.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи закриють виїзд заброньованим працівникам

Чи закриють виїзд заброньованим працівникам

Наразі в Україні можливість виїхати за кордон зберігається для чоловіків 18-22 років та для окремих груп, яким це дозволено за наявності відповідних документів. У грудні 2025 року ситуація може змінитися.

Про це розповіла адвокатка, партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк в інтерв’ю «Факти ICTV».

За словами юристки, причиною таких змін може стати законопроєкт №14210, поданий до парламенту 14 листопада.

У ньому пропонують запровадити додаткові обмеження для працівників об’єктів критичної інфраструктури, які мають короткострокове бронювання, але порушили правила військового обліку.

Документ передбачає:

  • тимчасову заборону на виїзд за кордон для працівників критичної інфраструктури, заброньованих на 45 днів, якщо в них є неврегульовані порушення обліку;

  • розширення переліку підстав, що можуть стати причиною для відмови у перетині кордону;

  • посилений контроль за тим, як використовується бронювання, щоб його не застосовували для приватних поїздок під час воєнного стану.

Після того, як військовозобов’язаний виправить порушення і отримає оновлене бронювання, можливість виїзду буде відновлено, а додаткові обмеження не діятимуть.

Видання нагадує думку нардепів щодо цього законопроєкту: якщо заброньований працівник є ключовим для функціонування держави, він має залишатися в Україні та виконувати свої обов’язки, а не виїжджати за кордон.

Раніше ми писали, які документи потрібні для перетину кордону з дитиною.

Дата публікації
Кількість переглядів
2771
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie