В Україні готують нові правила для водіїв: штрафи диференціюють, а контроль посилять

Суд, штраф / © Pixabay

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Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про підготовку змін, які мають підвищити безпеку дорожнього руху. Відповідні ініціативи вона обговорила з міністром внутрішніх справ та представниками уряду.

Про це Свириденко написала у Telegram.

Зокрема, йдеться про запровадження градації штрафів залежно від рівня перевищення швидкості. Також пропонується посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

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За словами Свириденко, нововведення не зачеплять більшість водіїв, адже насамперед стосуватимуться тих, хто регулярно створює небезпеку на дорогах.

За даними автоматичної системи фіксації порушень, упродовж останнього року майже 2,9 тисячі водіїв перевищували швидкість понад 50 разів. Ще понад 35 тисяч осіб були зафіксовані камерами більш як десять разів, а майже 12,5 тисячі — понад двадцять разів.

Очікується, що найближчим часом Міністерство внутрішніх справ обговорить підготовлені пропозиції з народними депутатами.

Крім того, уряд продовжує розширювати систему автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах України працює близько 377 камер контролю швидкості, і їхню кількість планують збільшити до понад 410.

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Окрему увагу приділяють і врегулюванню використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. За словами прем’єр-міністерки, за перші п’ять місяців 2026 року кількість ДТП за їхньої участі зросла на 66,8%.

В уряді наголошують, що нові правила мають бути чіткими та зрозумілими, адже дорожньо-транспортні пригоди призводять до загибелі та травмування людей, зокрема дітей.

Нагадаємо, українським водіям у низці випадків можуть загрожувати штрафи до 34 тисяч гривень за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів. Найвищі санкції передбачені, зокрема, за систематичні або грубі порушення, такі як повторні інциденти перевищення швидкості, небезпечна поведінка на дорозі чи інші випадки, що становлять підвищений ризик. До зони ризику можуть потрапити водії, які регулярно порушують ПДР або ігнорують технічні вимоги до авто. У разі повторних порушень законодавство дозволяє не лише штрафи, а й додаткові санкції — аж до позбавлення права керування транспортом. Такі зміни спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості аварій в Україні.

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