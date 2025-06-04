В Україні готують нові штрафи для водіїв: за що каратимуть та кого захищатимуть

В Україні хочуть посилити відповідальність перевізників за порушення права пільговиків на безплатний проїзд

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Верховна Рада України розглядає законопроєкт №13331, що може суттєво змінити правила перевезення пасажирів. Пропонується запровадити нові штрафи для водіїв та перевізників, які відмовляють у безплатному проїзді пільговим категоріям громадян або створюють перешкоди для їхнього транспортування. Про це пише SUV News.

Значні штрафи за порушення прав пільговиків

Згідно з ініціативою народних депутатів, розмір штрафів за такі порушення становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це еквівалентно сумам від 1700 до 3400 гривень. Нові правила, а відповідно й санкції за їхнє невиконання, поширюватимуться на всі види громадського транспорту: автобуси, маршрутки, тролейбуси, трамваї, а також залізничний та авіатранспорт.

Документ передбачає внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Депутати наголошують, що законопроєкт дозволить захистити соціально вразливі верстви населення. Наразі в Україні понад 4 мільйони громадян мають право на безплатний проїзд. До них належать пенсіонери, ветерани, особи з інвалідністю, учасники бойових дій та багатодітні сім’ї.

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Чому це важливо

Проблема відмови у безплатному проїзді пільговикам є досить поширеною, попри чинні законодавчі норми. Це часто призводить до конфліктних ситуацій та порушення прав людей, які найбільше потребують соціальної підтримки. Народні обранці вважають такі випадки неприпустимими, адже безплатний проїзд для таких людей є життєвою необхідністю з огляду на їхнє незадовільне матеріально-фінансове становище. У Раді сподіваються, що посилення відповідальності для перевізників допоможе ефективно врегулювати ці конфлікти та забезпечити дотримання прав пасажирів.

Перспективи ухвалення законопроєкту

Наразі законопроєкт №13331 перебуває на етапі розгляду у профільних комітетах Верховної Ради. У разі отримання попереднього схвалення, він може бути винесений на розгляд сесійної зали вже найближчим часом. Експерти оцінюють перспективу ухвалення цього закону як високу, що свідчить про його актуальність та важливість для суспільства.

Нагадаємо, у Раді готують радикальне підвищення штрафів. За непропуск транспорту екстрених служб водіїв хочуть штрафувати на 51 000 грн.