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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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403
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2 хв

В Україні готують нові штрафи для водіїв: за що можна "влетіти" на 34 тисячі грн

Законопроєкт передбачає стягнення від 17 до 34 тисяч гривень під час воєнного стану.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Мотоцикл (ілюстративне фото)

Мотоцикл (ілюстративне фото) / © pixabay.com

Доповнено додатковими матеріалами

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає штрафи за керування автомобілями та мотоциклами з перевищенням допустимого рівня шуму. Під час воєнного стану розмір стягнення може становити від 17 до 34 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

/ © Ярослав Железняк / Facebook

© Ярослав Железняк / Facebook

За його словами, законопроєкт №15358 за основу підтримав 261 депутат.

Нові штрафи пропонують застосовувати не до всіх гучних автомобілів і мотоциклів, а до транспорту, який після переобладнання перевищує допустимі норми шуму. Насамперед ідеться про модифіковані вихлопні системи та форсовані двигуни.

Точні технічні параметри й спосіб вимірювання шуму депутати планують визначити під час підготовки законопроєкту до другого читання.

Автори ініціативи окремо звертають увагу на воєнний контекст: різкі звуки двигунів у вечірній і нічний час можуть нагадувати звук повітряної атаки та посилювати стрес, зокрема у людей із ПТСР.

Для мирного часу пропонують нижчі санкції: 8,5 тисячі гривень за перше порушення і 17 тисяч — за повторне.

Нагадаємо, що у середу, 16 вересня, Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт №15348 про нову систему штрафів за перевищення швидкості. За документ проголосували 225 депутатів — для ухвалення забракло одного голосу.

Законопроєкт пропонував штрафувати водіїв залежно від рівня перевищення швидкості: від 680 грн за перевищення більш як на 20 км/год до 3400 грн — більш як на 80 км/год. Для водіїв, які п’ять і більше разів протягом року притягувалися до відповідальності за окремі порушення, передбачався штраф у 17 тисяч грн.

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