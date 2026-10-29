В Україні готують повну заборону російськомовного культурного контенту: що зміниться

Російськомовний контент може стати незаконним

Реклама

В Україні планують остаточно заборонити будь-який російськомовний культурний продукт у публічному просторі. Відповідні законодавчі правки вже підготовлені та направлені на розгляд Верховної Ради.

Про це в інтерв’ю «Hromadske» повідомила мовна омбудсманка Олена Івановська.

Реклама

В Україні готують повну заборону російськомовного культурного контенту

За її словами, зміни торкнуться як мовного законодавства, так і Закону України «Про культуру».

Реклама

Головне нововведення стосується статті 15 Закону України «Про культуру». Чинна версія норми передбачала лише обмеження щодо виконання музичних творів громадянами РФ.

Новий же документ покликаний повністю вивести з правового поля будь-який російськомовний контент, незалежно від виконавця.

«Це підкріплено тими поправками, які ми запропонували як до чинного мовного закону, так і тими змінами, які, сподіваюся, будуть у Законі „Про культуру“. Зокрема, у статті 15-й, де поза законом опиниться російськомовний культурний продукт. Ідеться й про ті російськомовні музичні твори, які сьогодні, на жаль, ще слухають, а подекуди й виконують громадяни України в публічному просторі», — зазначає мовна омбудсманка.

Освіта, гуртки та секції: де вимагатимуть українську

Законодавчі ініціативи також чітко окреслюють вимоги до мови спілкування в освітній та позашкільній сферах. Ідеться про те, що державна мова має бути єдиною мовою викладання, спілкування та надання послуг у будь-яких навчальних закладах, секціях та гуртках. Виняток матимуть лише заклади для національних меншин.

Реклама

Олена Івановська підкреслила, що будь-яка освітня чи позашкільна діяльність є частиною публічної сфери та наданням послуг, а отже — підпадає під дію ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Наразі розроблені комітетом пропозиції очікують на розгляд парламенту у першому читанні.

Російська мова: останні новини

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який запроваджує суворі штрафи до 170 тисяч гривень за вмикання російської музики в українських кафе, барах, ресторанах і магазинах. Автори ініціативи наголошують, що пісні держави-агресора є інструментом пропаганди, а чинні раніше штрафи від 17 до 170 гривень були символічними.

Згідно з проєктом закону, під час обслуговування клієнтів забороняється вмикати композиції мовою агресора, а розмір штрафів залежатиме від систематичності порушень протягом року. За перше порушення доведеться заплатити від 8 500 до 17 000 гривень, за друге — від 17 000 до 85 000 гривень, а за третє та кожне наступне — від 85 000 до 170 000 гривень.

Реклама

Новий механізм контролю не передбачатиме часу на усунення проблеми, а право на персональне обслуговування мовою замовника офіційно не поширюватиметься на музичний супровід.

Новини партнерів