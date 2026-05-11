Реформа мобілізації в Україні: як зміняться контракти та терміни служби у ЗСУ

Українська армія розпочинає поступовий перехід на контрактну основу, що має стати альтернативою нинішній моделі мобілізації. Нова система передбачає встановлення чітких термінів служби для військових та можливість поетапного звільнення тих, хто був призваний раніше.

Нова система контрактів та терміни служби

За словами Олександра Сирського, наразі основний акцент робиться на поєднанні рекрутингу з мобілізацією. Військовослужбовцям пропонуватимуть добровільні контракти з фіксованим часом перебування у війську.

Джерела «Української правди» зазначають, що терміни залежатимуть від посади:

10 місяців — для діючих військових на бойових посадах;

14 місяців — для новобранців на бойових посадах;

2 роки — для всіх інших посад (тилові служби, пілоти БПЛА, медійники).

Згідно з даними УП, підписання контракту надасть право на демобілізацію та індивідуальну відстрочку від наступного призову. Проте питання термінів залишається дискусійним.

«Консенсусу по термінах служби немає. Генштаб проти. Позиція військового керівництва зводиться до того, що в разі масштабної демобілізації значно зменшиться комплектація війська», — зазначило джерело видання в Офісі президента.

Поетапне звільнення та управління кадрами

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що розвиток контрактної складової є ключем до початку звільнення мобілізованих.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», — заявив глава держави.

Реформа також передбачає зміну підходів до комплектації підрозділів та управління персоналом.

«Розумна» мобілізація від Залужного — що відомо

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний запропонував концепцію «розумної» мобілізації, яка спирається на технології та науковий підхід. Він наголосив, що швидка демобілізація наразі є неможливою, а обіцянки про неї назвав небезпечним популізмом. Замість цього він виділив три варіанти розвитку системи:

1.Професійна модель із залученням приватного сектору. В основі — фінансова мотивація добровольців та участь приватних військових компаній. Це дозволило б більшості цивільних продовжувати звичне життя, а бізнес міг би взяти на себе навіть підготовку офіцерів.

2.Національна готовність за ізраїльським зразком. Це загальна мобілізація, але з прозорими правилами та акцентом на інтелект. У цьому сценарії до війська залучають молодих фахівців, впроваджують регулярні ротації та встановлюють конкретні терміни служби.

3.Перехідний формат. Тимчасовий варіант, що передбачає модернізацію поточної системи через чесний діалог із молоддю. Він включає залучення приватних фірм до окремих військових завдань та чітке інформування громадян про те, скільки триватиме їхнє навчання та перебування на фронті.

Водночас Залужний застеріг від швидких рішень, назвавши обіцянки миттєвої демобілізації «небезпечним популізмом», оскільки обороноздатність країни має залишатися пріоритетом у тривалій війні.

