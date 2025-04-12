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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні готують цифрову революцію для водіїв: як тепер буде проходити іспит на водійські права

Наразі ведеться активна робота над цифровізацією центрів, що надають послуги водіям.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Онлайн-іспит на водійські права: штучний інтелект стежитиме за чесністю проходження тесту

Онлайн-іспит на водійські права: штучний інтелект стежитиме за чесністю проходження тесту / © УНІАН

В Україні готуються до запуску онлайн-іспитів на водійські права з використанням штучного інтелекту. Новий формат передбачає можливість проходження теоретичної частини дистанційно, без необхідності відвідувати сервісні центри МВС.

Про це розповів віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«Ми хочемо запустити, з міністром (главою МВС Ігорем Клименком — ред.) погодили, досить революційну річ — спочатку буде пілотування, бета-тест», — повідомив він.

За словами міністра, мета проєкту — мінімізувати фізичну присутність кандидатів у водії, зробивши весь процес максимально цифровізованим.

Зокрема, йдеться про можливість доставки посвідчення водія поштою.

«Онлайн можна буде здати теоретичну частину іспиту, що дозволить прибрати людський фактор і сторонній вплив», — додав Федоров.

Система використовуватиме штучний інтелект, який відстежує модель поведінки користувача під час тесту. Це допоможе забезпечити прозорість та об’єктивність іспиту.

«Ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС. ШІ трекає поведінку, це дуже цікаво», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, народні депутати пропонують скасувати паперові меддовідки для водіїв і запровадити електронні висновки. Це має підвищити прозорість перевірок.

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