В Україні готують зміни до системи бронювання працівників: що нового та коли ухвалять

Уряд обговорює можливу реформу підходів до визначення критичних підприємств та бронювання працівників, яка може бути ухвалена вже у травні.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів доктор економічних наук Андрій Длігач.

«Зараз розглядаються різні сценарії — від повної відміни до верифікації вже наданих статусів критичних підприємств і перегляду критеріїв», — сказав експерт.

За словами Длігача, нинішня система потребує змін, оскільки близько 80% бізнесів не мають заброньованих працівників, що створює ризики для економіки.

Експерт також наголосив, що заміна чинної моделі на підхід із «критичним персоналом» могла б зменшити зловживання та потенційно збільшити надходження до бюджету. Рішення, за його словами, може потребувати затвердження Верховної Ради.

Зазначимо, в Україні воєнний стан і мобілізацію продовжено до серпня 2026 року, а частині громадян після 4 травня потрібно переоформлювати відстрочки. Водночас у Міноборони повідомляли, що для низки категорій українців відстрочка продовжується автоматично за умови, якщо підстави залишаються чинними та підтверджені в державних реєстрах. Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, педагогів, осіб, які доглядають за хворими родичами, а також деякі інші категорії. У разі відсутності актуальних даних у реєстрах громадянам необхідно звернутися до ЦНАП для підтвердження права на відстрочку.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк вже попереджав, що в Україні можуть переглянути правила бронювання працівників через нестачу мобілізаційного ресурсу. Представники ЗСУ зможуть залучати до війська кваліфікованих фахівців з підприємств, знявши з них бронь.

У свою чергу член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський раніше повідомляв, що в Україні розглядають альтернативні підходи до бронювання працівників під час мобілізації. Зокрема, йдеться про можливість залучення бізнесу до поповнення лав Збройних сил: підприємства, які хочуть зберегти ключових фахівців, можуть сприяти рекрутингу кількох осіб для служби замість одного працівника. За словами депутата, така модель розглядається як один із варіантів і потребує подальшого обговорення.

