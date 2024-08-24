В Україні ідентифікують всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до реєстру "Оберіг"

В Україні з різних реєстрів сформують перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до реєстру "Оберіг", які підлягають постановці на військовий облік.

Про це пише Судово-юридична газета.

Як повідомили в Кабміні, за результатами засідання 16 серпня буде сформований перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

"Дані чоловіків повинні бути внесені до Єдиного державного рзеєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, і які підлягають постановці на військовий облік", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Це, своєю чергою, означає, що реєстр "Оберіг" буде повноцінно взаємодіяти з базами даних Міграційної служби.

"Експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів має бути реалізовано протягом року", - пише газета.

Додамо, Кабмін затвердив новий вигляд повісток – на бланку та в реєстрі "Оберіг".

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