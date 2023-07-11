В Україні інша ситуація: чому гарантії безпеки Ізраїлю нам не підходять

Гарантії безпеки для країн не можуть бути ідентичними.

Ізраїль перебуває в оточені недружніх до нього країн, натомість Україна розташована на європейському континенті.

Про це в ефірі ТСН.UA сказав політконсультант Дмитро Васильєв.

Треба озброєння і війська

Безумовно, нас оточують недружні країни – Росія та Білорусь. Водночас ми маємо близькість до країн-партнерів, які є членами НАТО. Крім того, є вихід до Чорного моря, який мають і наші партнери, і, на жаль, Росія.

"Сказати так, що мають бути точно такі гарантії, як в Ізраїлі, то, мабуть, що ні. Я думаю, що ключовою гарантією має бути надання всього необхідного озброєння: літаків, далекобійних ракет", – вважає Васильєв.

Потрібно збільшувати постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ швидше деокуповувати українські території. Ба більше, після війни присутність військ країн-членів НАТО на нашій території є обов'язковою. На думку політконсультанта, це стане реальною гарантією того, що наші партнери будуть пліч-о-пліч стояти з Україною.

Раніше стало відомо, що Ізраїль відхилив прохання Вашингтона та Києва щодо постачання озброєння українській армії. Країна не наважується передати Україні свою легендарну систему ППО "Залізний купол". Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив побоювання, що це озброєння може потрапити до рук Ірану.

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