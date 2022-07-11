В Україні іспит для отримання громадянства може стати обов'язковим: Зеленський відповів на петицію

Президент доручив опрацювати питання про обов'язковість іспиту для отримання громадянства України.

В Україні можуть запровадити обов'язковий іспит для отримання громадянства.

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію, яка набрала понад 25 тисяч голосів, і доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження іспиту з української мови для отримання громадянства України.

Про це повідомляється на сайті електронних петицій.

"Я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - повідомляється на сайті.

Закон "Про громадянство України" містить умови прийняття до громадянства України, однією з яких є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування (пункт 5 частини 2).

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою.

Вимоги до рівня володіння державною мовою визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Кабмін 14 квітня 2021 року затвердив Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України.

У ньому сказано, що іспит із української має складатися з письмової та усної частини і проходити у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки.

Нагадаємо, Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців двох областей України.

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