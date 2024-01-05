В Україні істотно зросла вартість одного важливого овоча

Огірки здорожчали на 17%, в той час, як імпортна продукція є малоякісною.

В Україні здорожчали на 17% тепличні огірки. Зараз кілограм овоча коштує 90-135 гривень. І це більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Здорожчання огірків стимулює збільшення попиту на них та суттєво скорочує пропозиції цієї продукції. Здебільшого на українському ринку імпортний огірок, в той час, як лише поодинокі комбінати з України ведуть реалізацію продукції.

Завозять же до України здебільшого огірки з Турції, а там на них підняли ціни. Водночас на ринок нашої держави цього тижня продукція надходила малооб’ємними партіями. Крім того, багато компаній попросту відмовляються працювати з постачальником через низьку якість огірка.

Сьогодні тепличний огірок в Україні реалізується в середньому на 70% дорожче, ніж на початку січня 2023 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті - це тимчасове явище.

Нагадаємо, що в Україні вартість оформлення ID-картки та інших документів змінилася.

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