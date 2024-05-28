В Україні каратимуть за образливі повідомлення в Інтернеті: Рада ухвалила новий закон

За законом, який закріплює положення Стамбульської конвенції щодо сексуального та гендерного насильства, сексуальним домаганням вважатимуться зокрема образливі слова та зображення, надіслані за допомогою засобів електронного зв'язку.

Верховна Рада ухвалила новий закон №8329, який доповнив Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими статтями щодо покарання сексуального та гендерного насильства. Після набуття законом чинності надсилання повідомлень образливого сексуального характеру за допомогою електронних комунікацій вважатиметься сексуальним домаганням та каратиметься штрафами.

Таким чином закон, який у вівторок, 28 травня, направлено на підпис президенту України, закріплює положення Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

Про це пише Судово-юридична газета.

Відповідно до положень нового закону КУпАП доповниться статтею 173-7 "Сексуальне домагання". Стаття кваліфікує як сексуальне домагання умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених серед іншого з використанням засобів електронного зв'язку. До таких дій відносяться не тільки голосові чи текстові повідомлення, а й невербальні образи – жести або рухи тіла.

Статтею 173-7 передбачено покарання правопорушника у вигляді:

штрафу від 1360 до 2720 грн;

громадських робіт (від 20 до 40 годин);

виправних робіт (до одного місяця) з відрахуванням 20% заробітку.

Ще одна стаття, яка з'явиться в Адміністративному Кодексі після набуття новим законом чинності – 173-6 "Насильство за ознакою статі". Стаття визначає гендерне насильство, як умисне вчинення дій або бездіяльність, що завдали фізичну, психологічну чи економічну шкоду конкретній особі через її належність до певної статі чи стереотипи про соціальні ролі (обов’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві.

Стаття 173-6 також передбачає аналогічні за статтею 173-7 покарання правопорушників, але розмір штрафу може бути вищим – до 3400 грн.

Під дію цієї статті не підпадають випадки, коли постраждалій особі завдані прямі фізичні ушкодження. Покарання за такі види злочинів встановлює Кримінальний кодекс.

Нагадаємо, Україна повністю ратифікувала Стамбульську конвенцію. Конвенція Ради Європи (Стамбульська конвенція) встановлює зобов'язання країн-підписантів сприяти запобіганню насильства щодо жінок та домашнього насильства, захисту та підтримці жертв, а також притягнення до відповідальності осіб, що вчиняють таке насильство або потурають йому своєю бездіяльністю. Цим документом всі форми насильства (сексуальне, фізичне, психологічне та економічне) кваліфікуються, як кримінальні злочини.

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