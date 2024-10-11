В Україні кардинально зміниться погода: прогноз на суботу, 12 жовтня

В Україні завтра, 12 жовтня, очікується різка зміна погоди.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10+15 градусів.

У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще буде тепла погода, +19+23 градуси. У неділю там похолоднішає.

Сильні дощі завтра пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині.

На заході та сході України 12 жовтня без опадів.

У Києві субота очікується із різким похолоданням до +10+12 градусів, вітряною та дощовою. Вночі та вранці - сильний дощ.

Раніше синоптики попередили, що в суботу, 12 жовтня, та в неділю, 13 жовтня, у низці областей будуть заморозки.

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