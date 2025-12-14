ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

В Україні кардинально зміниться погода: прогноз на 15 грудня

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з потепління.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України повернеться потепління

До України повернеться потепління / © Pixabay

В Україні у понеділок, 15 грудня, очікується потепління. Температура повітря підвищиться до +5°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

На заході країни температура триматиметься на рівні +3+6 градусів, а на сході та північному сході залишаться невеликі мінуси до -3… -1°C.

«Завтра переважатиме хмарна погода. На заході можливі прояснення завдяки антициклону. Мокрий сніг очікується на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині. На решті території істотних опадів не буде, можлива лише незначна мряка», — зазначила Діденко.

У Києві також прогнозується потепління до +2… 4°C. Невеликі опади у столиці можуть спостерігатися у вигляді мряки або слабкого дощу.

Нагадаємо, «Укргідрометцентр» попереджав про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 14 грудня вночі на Житомирщині та Київщині на дорогах ожеледиця. Вдень у північних, центральних та більшості південних областей налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, в Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях ожеледь.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie