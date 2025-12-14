- Дата публікації
В Україні кардинально зміниться погода: прогноз на 15 грудня
Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з потепління.
В Україні у понеділок, 15 грудня, очікується потепління. Температура повітря підвищиться до +5°C.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
На заході країни температура триматиметься на рівні +3+6 градусів, а на сході та північному сході залишаться невеликі мінуси до -3… -1°C.
«Завтра переважатиме хмарна погода. На заході можливі прояснення завдяки антициклону. Мокрий сніг очікується на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині. На решті території істотних опадів не буде, можлива лише незначна мряка», — зазначила Діденко.
У Києві також прогнозується потепління до +2… 4°C. Невеликі опади у столиці можуть спостерігатися у вигляді мряки або слабкого дощу.
Нагадаємо, «Укргідрометцентр» попереджав про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 14 грудня вночі на Житомирщині та Київщині на дорогах ожеледиця. Вдень у північних, центральних та більшості південних областей налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, в Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях ожеледь.