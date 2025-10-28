В Україні катастрофа зі вчителями: освітянин описав масштаби проблеми

Вчитель / © Freepik

В українських школах спостерігається гострий дефіцит учителів математики, фізики та хімії. Абітурієнти дедалі рідше обирають ці спеціальності у закладах вищої освіти. Окрім того, багато випускників педагогічних університетів не йдуть працювати до шкіл через низьку зарплату.

Про це директор Департаменту освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів у інтерв’ю медіахабу «Твоє місто».

Посадовець зазначив, що за роки роботи директором школи так і не зміг знайти вчителя фізики.

«У нас не дуже популярно, особливо там інженерні спеціальності і тому подібне, де треба багато математики. А друга річ — у нас величезна проблема з кадрами у школах, з математики, з хімії, з фізики. І дуже часто їх складно знайти. І я, на жаль, скажу вам, що я думаю, що ця проблема буде погіршуватися дуже сильно. Я працював у школі директором. Я три роки не знайшов вчителя фізики», — наголосив Закалюк.

За його словами, молоді вчителі отримують зарплату у розмірі близько 10 тис. грн, тоді як педагоги з досвідом — приблизно 14 тис. грн. Тому, зазначає чиновник, наївно очікувати, що викладачі фізики, хімії чи математики підуть працювати до школи за такі гроші.

Закалюк зазначив, що вирішити проблему зарплат на місцевому рівні неможливо. Міська влада намагається допомагати — запроваджує різні програми, надає премії, однак реальні зміни мають відбутися на державному рівні.

До слова, раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення зарплати вчителям на 50%.