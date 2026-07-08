В Україні хочуть безкоштовно роздавати "прострочку": що змінить новий закон

Подукти в супермаркеті / © Pixabay

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У межах гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу в Україні пропонують дозволити магазинам передавати на благодійність харчові продукти, у яких завершується мінімальний строк придатності, але які залишаються безпечними для споживання.

Такі зміни передбачає законопроєкт №15058, опублікований на сайті Верховної Ради.

Документ покликаний адаптувати українське законодавство до європейських вимог у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарної та фітосанітарної політики. Одним із нововведень стане запровадження механізму фудбенкінгу, який уже широко застосовується в країнах ЄС.

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У разі ухвалення законопроєкту непродані, але безпечні харчові продукти можна буде безкоштовно передавати благодійним організаціям, які згодом розподілятимуть їх серед людей або використовуватимуть для приготування гарячих обідів.

Фактично українці зможуть безкоштовно отримувати продукти, мінімальний строк придатності яких завершився, якщо вони не становлять загрози для здоров’я.

Водночас законопроєкт передбачає посилений контроль за безпечністю таких продуктів. Їхню придатність оцінюватимуть оператори ринку, а для продукції, що швидко псується, діятимуть жорсткіші вимоги.

Також пропонується запровадити систему повідомлення про ризики в харчовому ланцюжку для своєчасного запобігання можливим загрозам.

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